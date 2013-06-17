Обама і Путін поговорили про Сирію, Іран, ПРО і Сочі

Зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Барака Обами, яка мала тривати годину, йшла 1 годину 50 хвилин.

Глави США і Росії обговорили не тільки розвиток двосторонніх відносин, а й рішення США щодо збільшення допомоги сирійській опозиції, підготовку до міжнародної конференції з Сирії і питання ПРО, пише РІА Новости.

Після зустрічі Путін і Обама заявили, що позитивно оцінюють результати виборів в Ірані, які, на їх думку, допоможуть активізувати діалог щодо іранської ядерної програми.

Путін заявив, що Росія і США можуть рухатися вперед з "чутливих" питань і не відмовляються від можливості проведення мирної конференції з сирійського питання "Женева-2".

Росія і США домовилися протягом місяця створити двосторонню робочу групу з питань загроз у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій, йдеться в заяві президентів двох країн.

Ради безпеки Росії і США отримали вказівки підтримувати регулярний діалог з питань, що становлять взаємний інтерес, йдеться в заяві.

"З метою інтенсифікації співробітництва у сфері безпеки ми доручили радам безпеки Росії і США підтримувати регулярний діалог для обговорення питань, що становлять взаємний інтерес", - наголошується в документі за підсумками переговорів Путіна і Обами.

Також президенти домовилися посилити співпрацю по забезпеченню безпеки під час проведення Олімпійських ігор в Сочі.