Обама і Путін поговорили про Сирію, Іран, ПРО і Сочі
Президенти РФ і США Володимир Путін і Барак Обама провели переговори в рамках двосторонньої зустрічі на саміті G8.
Зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Барака Обами, яка мала тривати годину, йшла 1 годину 50 хвилин.
Глави США і Росії обговорили не тільки розвиток двосторонніх відносин, а й рішення США щодо збільшення допомоги сирійській опозиції, підготовку до міжнародної конференції з Сирії і питання ПРО, пише РІА Новости.
Після зустрічі Путін і Обама заявили, що позитивно оцінюють результати виборів в Ірані, які, на їх думку, допоможуть активізувати діалог щодо іранської ядерної програми.
Путін заявив, що Росія і США можуть рухатися вперед з "чутливих" питань і не відмовляються від можливості проведення мирної конференції з сирійського питання "Женева-2".
Росія і США домовилися протягом місяця створити двосторонню робочу групу з питань загроз у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій, йдеться в заяві президентів двох країн.
Ради безпеки Росії і США отримали вказівки підтримувати регулярний діалог з питань, що становлять взаємний інтерес, йдеться в заяві.
"З метою інтенсифікації співробітництва у сфері безпеки ми доручили радам безпеки Росії і США підтримувати регулярний діалог для обговорення питань, що становлять взаємний інтерес", - наголошується в документі за підсумками переговорів Путіна і Обами.
Також президенти домовилися посилити співпрацю по забезпеченню безпеки під час проведення Олімпійських ігор в Сочі.