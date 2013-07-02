Путін: члени ФКЕГ не мають наміру вступати у картельні змови

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав на прес-конференції в Москві за підсумками другого саміту учасників Форуму країн - експортерів газу, що проходив 1 липня в Кремлі.

«У нас немає мети створювати картель і вступати у якісь картельні змови. ФКЕГ створювався виключно як експертний майданчик для обміну інформації, для вироблення єдиних принципів і підходів», - сказав Путін.

За його словами, ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) відрізняться від ФКЕГ тим, що вона визначає квоти на видобуток нафти країнами-учасницями, і таким чином впливає на формування ціни на міжнародних майданчиках.

Путін зазначив, що у газу немає глобальних майданчиків, тому ФКЕГ навіть, якби і захотів, не зміг би впливати на біржову торгівлю, оскільки немає газових бірж.

«Ми жодного разу не говорили між собою про якісь квотні обмеження між країнами-членами цієї організації. Не тому, що не хочемо, а тому, що це неможливо. Можливо, правда, інше, можливо домовлятися про початок або припинення тих чи інших проектів з початку видобування. Це можливо, але така перспектива між країнами-експортерами газу не обговорюється», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у Москві у понеділок, 1 липня, відбувся другий саміт глав держав і урядів країн-учасниць Форуму країн-експортерів газу (ФКЕГ).

*** ФКЕГ - об'єднання країн, що лідирують у світі з експорту природного газу. Основна мета взаємодії учасників - забезпечення надійності і безпеки попиту та пропозиції енергоносіїв, а також розвиток взаєморозуміння і співпраці між виробниками, споживачами, урядами країн-експортерів газу.

До складу ФКЕГ входять 12 держав: Алжир, Болівія, Венесуела, Єгипет, Іран, Катар, Лівія, Нігерія, Оман, Росія, Тринідад і Тобаго, Екваторіальна Гвінея. Чотири країни мають статус спостерігача - Нідерланди, Норвегія, Казахстан та Ірак. Перший саміт ФКЕГ пройшов у м. Доха в листопаді 2011 року.