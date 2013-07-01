У Кремлі пройде саміт лідерів країн Форуму експортерів газу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, захід проходитиме у Великому Кремлівському палаці.

Передбачається, що учасники саміту обговорять можливі скоординовані дії, спрямовані на захист інтересів країн-виробників газу.

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Також на саміті планується обговорити перспективи розвитку глобального газового ринку, стимулювання споживання даного виду енергоресурсів, відбудеться обмін думками з актуальних проблем подальшого розвитку газової галузі. Увагу буде приділено і можливим скоординованим крокам, срямованим на захист інтересів країн-виробників.

За підсумками зустрічі буде прийнято спільну декларацію, в якій буде відображено принципові позиції країн ФКЕГ з пріоритетних питань міжнародної співпраці в газовій сфері.

Генеральний секретар ФКЕГ Леонід Бохановський зазначив, що за нетривалий період свого існування форум встиг стати повноцінною міжнародною організацією. «За минулий час було встановлено контакти з міжнародними організаціями, завершено реєстрацію в ООН. Процес міжнародного позиціонування повністю закінчено», – додав генеральний секретар ФКЕГ.

*** ФКЕГ - об'єднання країн, що лідирують в світі з експорту природного газу. Основна мета взаємодії учасників - забезпечення надійності і безпеки попиту та пропозиції енергоносіїв, а також розвиток взаєморозуміння і співпраці між виробниками, споживачами, урядами країн-експортерів газу.

До складу ФКЕГ входять 12 держав: Алжир, Болівія, Венесуела, Єгипет, Іран, Катар, Лівія, Нігерія, Оман, Росія, Тринідад і Тобаго, Екваторіальна Гвінея. Чотири країни мають статус спостерігача - Нідерланди, Норвегія, Казахстан та Ірак. Перший саміт ФКЕГ пройшов у м. Доха в листопаді 2011 року.