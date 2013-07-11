Британія відмовилася видати засудженого в Росії роботодавця Магнітського

Про відмову Британії видати керівника фонду, в якому працював Магнітський повідомила Генпрокуратура РФ у четвер.

"Кримінальна справа стосовно Браудера слухалася за його відсутності, оскільки компетентними органами Великобританії відмовлено у його видачі Росії", - йдеться в повідомленні, передає РІА Новости.

Суд у четвер заочно засудив Браудера до дев'яти років позбавлення волі в колонії загального режиму.

За даними слідства, голова фонду Hermitage Capital тільки від імені ТОВ "Камея" незаконно придбав за нижчою внутрішньоринковою ціною понад 130 мільйонів акцій ВАТ "Газпром" на суму не менше 2 мільярдів рублів, чим заподіяв шкоду Росії в особливо великому розмірі. У Hermitage Capital працював аудитором Сергій Магнітський, чия смерть у СІЗО в 2009 році викликала великий суспільний резонанс.

Щодо Магнітського справу припинено у зв'язку зі смертю, але в задоволенні заяв його родичів про реабілітацію було відмовлено.