Через чотири роки після смерті Магнітському винесли вердикт «винен»

Тверський суд Москви сьогодні визнав юриста британського фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який помер у СІЗО в 2009 році винним в ухиленні від сплати податків, передає РІА Новости.

Раніше в ході дебатів держзвинувачення просило визнати Магнітського винним у скоєнні злочину, однак припинити стосовно нього справу у зв'язку зі смертю.

Суд також визнав винним в ухилянні від сплати податків главу фонду Вільяма Браудера. Суддя зазначив, що Магнітський діяв у його інтересах.