Через чотири роки після смерті Магнітському винесли вердикт «винен»
11:28, 11 липня 2013Світ
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Суд у Москві визнав Магнітського винним у справі про несплату податків.
Магнітського не залишили в спокої після смерті / Фото з Вікіпедії
Тверський суд Москви сьогодні визнав юриста британського фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який помер у СІЗО в 2009 році винним в ухиленні від сплати податків, передає РІА Новости.
Раніше в ході дебатів держзвинувачення просило визнати Магнітського винним у скоєнні злочину, однак припинити стосовно нього справу у зв'язку зі смертю.
Суд також визнав винним в ухилянні від сплати податків главу фонду Вільяма Браудера. Суддя зазначив, що Магнітський діяв у його інтересах.
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