Радбез ООН залишила своїх миротворців у Південному Судані ще на рік

Рада Безпеки ООН продовжила на один рік - до 15 липня 2014 року термін перебування Місії ООН у Південному Судані, передає ІТАР-ТАСС.

У резолюції, яка дістала одноголосну підтримку 15 країн-членів РБ, засуджується посилення насильства у ряді районів країни, особливо в штаті Джонглей.

Документ дає змогу генеральному секретареві ООН Пан Гі Муну вжити заходів щодо зміцнення потенціалу місії із захисту цивільного населення за рахунок перенаправлення в зону відповідальності місії миротворців, а також устаткування і військової техніки, задіяних в інших операціях всесвітньої організації.

Зокрема, Пан Гі Мун заявив про готовність розглянути можливість надання місії небойових безпілотних літальних апаратів, штурмових вертольотів, а також авіаційних і річкових транспортних засобів. При цьому генсекретар наголосив, що розгортання безпілотників буде можливе "тільки після того, як будуть підбиті підсумки їх тестового використання у складі Місії ООН із стабілізації в Демократичній Республіці Конго".

Місію було створено 2011 року - після отримання Південним Суданом незалежності. Відтоді місія, яка налічує близько 7 тисяч військовослужбовців, безуспішно намагається стримати в країні міжплемінне кровопролиття. У прийнятій у четвер резолюції члени РБ висунули вимогу, щоб усі сторони в РПС "негайно припинили всі форми насильства і порушення прав людини".

Як повідомляв УНІАН, 13 червня 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом спрямував для участі України в Місії ООН в Республіці Південний Судан та у Тимчасових силах ООН із забезпечення безпеки в Аб'єй миротворчий персонал (військовослужбовців Збройних сил України та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ) чисельністю до 60 осіб.