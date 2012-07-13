Янукович відправив українських миротворців ще в дві країни

Президент України Віктор Янукович підписав укази "Про направлення миротворчого персоналу для участі України в Місії ООН в Республіці Південний Судан та у Тимчасових силах ООН із забезпечення безпеки в Аб'єй" і "Про направлення миротворчого контингенту для участі України у транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д'Івуарі".

Тексти указів оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з першим указом, для участі України в Місії ООН в Республіці Південний Судан та у Тимчасових силах ООН із забезпечення безпеки в Аб'єй буде направлено миротворчий персонал (військовослужбовців Збройних сил України та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ) чисельністю до 60 осіб. Контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Іншим указом передбачається направити для участі України у транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д'Івуарі у строки, що визначаються Радою Безпеки ООН, миротворчий контингент загальною чисельністю до 100 осіб із числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії.

Президент доручив Кабінету міністрів України забезпечити направлення миротворців до Південного Судану та на кордон Ліберії й Кот-д'Івуару.