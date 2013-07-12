Спікер Думи РФ вважає, що в США Сноудену загрожує страта

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал Росія 24.

"Я вважаю, що Росія повинна надати Сноудену політичний притулок або тимчасовий притулок. Конституція Російської Федерації і російське законодавство ввели обидва ці інститути, і вони повністю відповідають нормам міжнародного права і застосовуються у відношенні людей, які виступають за підтримку фундаментальних благ і свобод громадян", - сказав він в ефірі Росії 24.

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При цьому Наришкін вважає, що Сноуден повинен виконувати умови, які раніше були озвучені президентом РФ, а саме не вчиняти будь-яких дій проти США.

Наришкін також зазначив, що вважає Сноудена правозахисником, виступаючим за права людей в усьому світі. "Ну, а в Сполучених штатах Америки, яка вимагає його видачі, застосовується така міра покарання як смертна кара. І я вважаю, що дуже великий ризик того, що така міра покарання і чекає Едварда Сноудена. Ми не маємо права цього допустити", - сказав він.