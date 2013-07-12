Сноуден попросив притулку в Росії

Про це повідомила одна з учасниць зустрічі член Громадської палати Ольга Костіна. Текстова онлайн-трансляція зустрічі розміщена на сайті ИТАР-ТАСС.

Зустріч почалася о 17:00 за московським часом (16:00 за Києвом). Як повідомив представник аеропорту, в ній беруть участь 13 осіб.

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Зокрема, це депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов, адвокати Анатолій Кучерена та Генрі Рєзнік, голова московського представництва Amnesty International Сергій Нікітін, уповноважений з прав людини Володимир Лукін, член Громадської палати Ольга Костіна та інші. Також в аеропорті перебувають кількасот представників ЗМІ.

Пізніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що особистого звернення Сноудена з приводу політичного притулку в Кремлі поки не отримували, але умови надання політпритулку залишаються тими само.

Як повідомляє агенство, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що для того, аби залишитися в Росії, Сноуден повинен відмовитися від діяльності, що завдає шкоди Сполученим Штатам.

Депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов заявив за підсумками зустрічі, що Сноуден не має наміру надалі завдавати шкоди США.

Пізніше один з правозахисників повідомив, що Сноуден не виключає свого переїзду в одну з латиноамериканських країн, але все ж проситиме тимчасового притулку в Росії.

Близько 17:45 за московським часом (16:45 за Києвом) зустріч правозахисників зі Сноуденом завершилася.

Після зустрічі адвокат Генрі Рєзнік підтвердив, що Едвард Сноуден дійсно попросив політичного притулку і просить правозахисників підтримати його.

Нагадаємо, автор витоку інформації спецслужб США Едвард Сноуден уже третій тиждень живе в транзитній зоні аеропорту, яку не може покинути, оскільки його американський паспорт анульовано.