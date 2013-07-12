Обама обговорить справу Сноудена з Путіним по телефону

Про це повідомив на брифінгу офіційний представник Білого дому Джей Карні, відповідаючи на питання про справу Сноудена, передає РІА Новости.

"Я думаю, це не єдина тема, яку вони обговорюватимуть, хоча, звичайно, будуть", - сказав Карні.

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Раніше під час брифінгу представник Білого дому повідомив про майбутню розмову двох лідерів, відповідаючи на питання про контакти у справі Сноудена, проте не назвав теми розмови.

Також, як заявив Карні, коментуючи повідомлення про намір американця отримати тимчасовий політичний притулок в Росії, Вашингтон наполягає, що колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена мають повернути до США.

"Його звинувачують у серйозних злочинах і мають повернути в США, де йому буде гарантовано належний судовий розгляд", - сказав Карні. Проте представник Білого дому не відповів на питання, якою буде реакція США, якщо Росія надасть Сноудену тимчасовий притулок.