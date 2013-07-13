Сноуден вимагає пояснень від США і європейських країн

Він вимагає пояснити, чому в нього немає можливості полетіти в країну, де йому готові надати політичний притулок.

Готовність надати Сноудену політичний притулок раніше висловили кілька латиноамериканських країн. Однак викривач ЦРУ вважає, що не зможе долетіти туди, і нагадує про інцидент з літаком болівійського президента, який мусив сісти в Австрії для обшуку.

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Поки американець не зможе вилетіти з Москви, він попросив політичного притулку в Росії.

"Ще один момент - крім того, що я прошу підтримки у присутніх, мені б хотілося, щоб підписали петицію до країн в Європі та США, щоб вони пояснили, чому порушують Всесвітню декларацію прав людини і не дають полетіти в ту країну, де мені надають політичний притулок ", - сказав Сноуден на зустрічі з правозахисниками, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на аудіозапис зустрічі.