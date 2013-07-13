Донька Кеннеді стане першою жінкою-послом США в Японії - джерело

Вперше інформація про те, що чинний президент США Барак Обама розглядає Керолайн Кеннеді в якості одного з кандидатів на пост посла Сполучених Штатів в Токіо, з'явилася ще в квітні поточного року, проте коментарів з боку офіційних осіб не надходило. Тепер про це повідомило агентство Кіодо з посиланням на джерела в дипломатичних колах, передає РІА Новости.

За словами джерела агентства Кіодо, рішення про її призначення прийнято, проте офіційна заява з’явиться лише "незабаром". У свою чергу, телеканал NHK зазначає, що перед офіційним призначенням кандидатура Керолайн Кеннеді має бути затверджена Конгресом США.

Нагадаємо, наразі послом США в Японії є Джон Рус (John Roos), колишній генеральний директор юридичної фірми Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, розташованої в Силіконовій долині в США.

Керолайн Кеннеді є давнім прихильником Барака Обами. Зокрема, вона підтримувала його ще під час передвиборної кампанії 2008 року. Наразі вона входить в правління декількох некомерційних організацій.