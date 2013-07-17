Російський бізнесмен Полонський подав документи на громадянство Ізраїлю

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу підприємця в "Живому журналі".

"Підприємець Сергій Юрійович Полонський офіційно повідомляє, що він перебуває в процесі отримання громадянства Держави Ізраїль. Для початку відповідної офіційної процедури в МВС Ізраїлю було подано повний пакет необхідних документів, прийнятих даним відомством до розгляду", - сказано в повідомленні.

У повідомленні також наголошується, що Полонський "повністю відповідає" критеріям для отримання ізраїльського громадянства згідно з "Законом про повернення", за яким громадянство отримали понад 1 мільйон вихідців з колишнього СРСР.

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Однак підкреслюється, що від російського громадянства підприємець відмовлятися не збирається.

"При цьому С. Ю. Полонський відзначає і підкреслює, що ні за яких обставин не має наміру відмовлятися від свого російського громадянства, його єдиного громадянства аж до цього часу. Набуття ізраїльського громадянства не означає для С. Ю. Полонського, як і для багатьох російськомовних ізраїльтян, втрату зв'язку з Російською Федерацією", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, російські правоохоронні органи звинувачують Полонського в розкраданні 5,7 мільярда рублів у більш ніж 80 пайовиків житлового комплексу "Кутузовська миля" в Москві.

Наприкінці червня адвокат російського девелопера оголосила про плани свого клієнта отримати громадянство Ізраїлю, де він, за деякими даними, може перебувати в даний час. Заступник голови МВС Ізраїлю Фаїна Кіршенбаум пояснювала, що сама по собі наявність кримінальної справи, особливо економічного характеру, не є підставою для відмови єврею в ізраїльському громадянстві.