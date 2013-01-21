У Камбоджі заарештували тюремника за зйомку російського бізнесмена у в'язниці

Про це повідомив РІА "Новости" один з камбоджійських адвокатів росіянина.

Трихвилинний сюжет був розміщений на сайті одного з російських інтернет-ресурсів в суботу. У ньому Полонський, активно використовуючи ненормативну лексику, звинувачує декількох росіян, що живуть і працюють в Камбоджі, у провокації проти нього, в результаті якої він опинився у в'язниці. Сюжет знятий на території тюремного двору, в одному з відкритих приміщень, в яких ув’язнені проводять світлу частину дня. На екрані протягом усього сюжету присутній напис "ексклюзив".

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"Офіцер тюремної охорони заарештований за звинуваченням в посадовому злочині - зйомці відео на території в'язниці і передачу його в іноземні ЗМІ. На допиті офіцер зізнався, що російські журналісти заплатили йому 5000 доларів за те, що він проніс на територію в'язниці приховану камеру і зробив зйомку. Зараз він перебуває у в'язниці", - повідомив камбоджійський адвокат.