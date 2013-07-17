Експерт каже, що Москва використовує ПМР, щоб не пустити Молдову у Європу

Суперечки між Придністров'ям та Молдовою можуть стати на перешкоді парафування на саміті держав Східного партнерства у Вільнюсі Угоди про асоціацію з ЄС, йдеться у статті фахівця Центру східних досліджень (OSW) Каміла Калуса.

Однією з причин загострення конфлікту стало питання про встановлення контрольно-пропускних пунктів вздовж адміністративної межі між Молдовою та Придністров’ям, які офіційний Кишинів має намір ліквідувати.

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«Цей захід є необхідним для того, аби впровадити безвізовий режим з ЄС. Однак Тирасполь стверджує, що це уможливить накладання штрафів на тих мешканців Придністров’я, що не мають паспорту Молдови, оскільки їх розглядатимуть як іноземців, що живуть на молдовській території без реєстрації. Кишинів заперечує такі звинувачення та пояснює, що жоден з мешканців Придністров’я, незалежно від його паспорту, не буде змушений до реєстрації на контрольно-пропускних пунктах», - цитує Калуса Тиждень.ua.

Експерт також наголошує на ролі Російської Федерації у загостренні молдовсько-придністровського конфлікту.

«Росія – головний захисник Придністров’я, вона активно намагається зупинити курс Молдови на зближення з ЄС, наприклад, блокуючи підписання газового контракту, погрожуючи розірванням торгівельних відносин та перешкоджаючи мирним переговорам», - твердить експерт, додаючи, що після стабілізації політичної кризи у Молдові, Росія намагається досягти своєї мети через загострення суперечок між Кишиневом та Тирасполем.