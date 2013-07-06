У мережі з'явився лист з секретним планом возз'єднання Придністров'я та Молдови (фото)

Про це повідомили РІА Новости з посиланням на прес-службу КДБ невизнаної республіки.

У листі стверджується, що згідно з цим планом ("План впровадження Стратегії реінтеграції країни на період 2012-2014 рр.), нібито створені умови для переходу міста Бендери і прилеглих сіл під юрисдикцію Молдови. Крім того, завдяки міжнародним організаціям для оптимізації соціальної інфраструктури міста та сіл виділено додаткову гуманітарну допомогу у сумі 876 тисяч євро.

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Пріоритетом названо "підтримку та просування ініціативи лояльно-демократичної групи в так званому парламентському органі придністровського регіону щодо обрання голів місцевих та міських адміністрацій". У листі сказано, що спільно зі спецслужбою Молдови (Служба інформації і безпеки) "вживаються необхідні заходи щодо блокування деяких законодавчих ініціатив лідера сепаратистського режиму в так званому місцевому парламентському органі".

У прес-службі КДБ ПМР уточнили, що будуть ретельно перевірені не тільки справжність листа, але і вірогідність усіх фактів, викладених у ньому.

Нагадаємо, раніше Україна пропонувала свою територію для переговорів між Молдовою та Придністров'ям.