Виборчком: Навальний може боротися за мерство під підпискою про невиїзд

Російський опозиціонер Олексій Навальний зможе продовжити боротьбу за пост мера Москви, навіть перебуваючи під підпискою про невиїзд, повідомив РІА «Новости» в суді представник Мосміськвиборчкому.

Ленінський суд Кірова 18 липня засудив до п'яти років позбавлення волі опозиціонера, кандидата в мери Москви Навального, визнавши його винним у розкраданні майна підприємства "Кіровліс", Навального узяли під варту в залі суду. Відбувати покарання він буде в колонії загального режиму.

На тему: Арешт Навального оскаржила прокуратура

Співрозмовник агентства додав, що Мосміськвиборчком має лише дві підстави анулювати заяву кандидата в мери: вирок, який вже набув чинності, або заява кандидата.

"Не має права брати участь у виборах лише той кандидат, який вже засуджений. Підписка чи ні - це ролі не грає", - сказав співрозмовник агентства.

Вибори мера Москви відбудуться в єдиний день голосування - 8 вересня.