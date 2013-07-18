Арешт Навального оскаржила прокуратура

Представник прокуратури подав апеляцію на арешт Олексія Навального і Петра Офіцерова в залі суду.

Як передає Lenta.ru, сторона обвинувачення вважає, що рішення про арешт було незаконним у зв'язку з тим, що обвинувальний вирок суду щодо Навального і Офіцерова не набрав законної сили.

Розгляд апеляції призначено на п'ятницю, 19 липня, в Кіровскому обласному суді.

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Зазначається, що Навальний і Офіцеров були узяті під варту в залі суду після того, як їх засудили за рішенням Ленінського районного суду Кірова до п'яти і чотирьох років ув'язнення відповідно.

Суддя постановив змінити підсудним запобіжний захід з підписки про невиїзд на арешт під час оголошення обвинувального висновку. Після суду їх було доставлено в СІЗО № 2 по місту Кірову.

Як повідомляв УНІАН, Ленінський суд Кірова сьогодні, 18 липня, засудив російського опозиціонера Навального до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму у справі про розкрадання майна Кіровского обласного державного унітарного підприємства (КОДУП) «Кіровліс».

17 липня Навальний зареєстрований кандидатом на пост мера Москви.