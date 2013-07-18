Посол США в Росії: Ми глибоко розчаровані вироком Навальному
14:34, 18 липня 2013Політика
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У США «глибоко розчаровані» вироком російському опозиціонерові Олексію Навальному.
Майкл Макфол написав у Твіттер
Про це в мікроблозі Твіттер написав Посол США в РФ Майкл Макфол.
«Ми глибоко розчаровані засудженням Навального і явними політичними мотивами цього судового процесу», написав Макфол.
Як повідомляв УНІАН, Ленінський суд Кірова сьогодні, 18 липня, засудив російського опозиціонера Навального до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму у справі про розкрадання майна Кіровского обласного державного унітарного підприємства (КОДУП) «Кіровліс»
17 липня Навального зареєстровано кандидатом на пост мера Москви.
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