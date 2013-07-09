Міністр оборони Естонії розлютив посольство Росії

Посольство РФ в Таллінні вважає звернення міністра оборони Естонії Урмаса Рейнсалу до учасників зльоту "Союзу борців за свободу Естонії" умисним насадженням пронацистських настроїв в естонському суспільстві через прославлення колишніх есесівців та місцевих колабораціоністів.

Естонський міністр направив учасникам традиційного зльоту "Союзу борців за свободу Естонії" у місті Пильва вітання, в якому висловив подяку "за протистояння тоталітарним режимам, які окуповували країну і за вірність високим ідеалам свободи".

За його словами, "Народи, які жили в Естонії під час Другої світової війни, понесли важкі втрати від окупації республіки тоталітарними режимами Радянського Союзу і націонал-соціалістичної Німеччини".

У заяві посольства також зазначено, що "за останні два з лишком десятиліття не було випадку, щоб в Естонській Республіці віддали належне ветеранам Естонського стрілецького корпусу Червоної Армії на гідному рівні".

"Зате ветеранів, що носили мундири " Ваффен СС" та інших гітлерівських формувань, вітають керівники країни, в тому числі - вручаючи їм державні нагороди. Тому акції подібного роду не можна розцінювати інакше, як умисне насадження пронацистських настроїв в естонському суспільстві через прославлення колишніх есесівців та місцевих колабораціоністів ", - заявляє посольство Росії.