Король бельгійців зрікся престолу

Король бельгійців Альберт Другий після майже 20 років правління підписав сьогодні, у день Національного свята Бельгії, акт про зречення від престолу на користь свого сина принца Філіпа, який стає сьомим королем бельгійців.

Як передає РІА «Новости», церемонія, яку транслювали канали бельгійського телебачення, пройшла у королівському палаці Брюсселя у присутності членів монаршої сім'ї і федерального уряду Бельгії.

Вже буквально за півтори години новий король бельгійців Філіп як глава держави принесе перед членами обох палат федерального парламенту клятву на вірність конституції і народу.

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Альберт Другий 3 липня оголосив у телезверненні до нації про рішення зректися престолу на користь свого сина - 53-річного наслідного принца Філіпа. Причиною цього рішення 79-річний монарх назвав стан свого здоров'я. Після зречення Альберт Другий зберіг королівський титул, так само, як і його дружина. Уряд Бельгії ухвалив, що щорічна дотація для короля Альберта Другого, становитиме 923 тисячі євро. З цієї суми йому належить ще сплачувати податки у розмірі 200 тисяч євро. Приблизно дві третини дотації використовуються для оплати послуг персоналу, частина коштів йде також на утримання королівського палацу і садиби.

Раніше рада міністрів призначила щорічну дотацію майбутньому королеві бельгійців Філіпу в сумі 11,5 мільйона євро, індексованих щороку, з яких він повертатиме державі близько 7%.

Бельгійська королівська династія Саксен-Кобург-Гота була заснована 21 липня 1831 року, коли приніс присягу перший бельгійський монарх Леопольд Перший. Його було запрошено на трон за рік після утворення незалежної Бельгії, створеної із провінцій, що відкололися від Нідерландів. Відтоді 21 липня став Національним святом Бельгії.