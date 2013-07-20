Перед зреченням король Бельгії закликав людей вірити в Європу

Монарх, який відходить від престолу, зазначив, що Бельгії вдалося стати федеральною демократичною державою, регіони якої користуються великим ступенем незалежності.

Король також звернувся до бельгійців із проханням вірити в Європу, незважаючи на економічну кризу, і закликав керівництво ЄС вживати додаткових заходів для створення робочих місць.

3 липня Альберт II оголосив про своє рішення зректися престолу на користь свого сина - 53-річного наслідного принца Філіпа.

Як пояснив 79-річний монарх, його син "прекрасно підготовлений", щоб виконувати обов'язки короля, а його власне здоров'я не дозволяє йому залишатися на престолі.

ВВС Україна