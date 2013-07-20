Перед зреченням король Бельгії закликав людей вірити в Європу
19:08, 20 липня 2013Світ
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У своєму останньому телезверненні до нації король Бельгії Альберт II подякував своїм співвітчизникам за підтримку і закликав їх зберігати єдність країни.
Монарх, який відходить від престолу, зазначив, що Бельгії вдалося стати федеральною демократичною державою, регіони якої користуються великим ступенем незалежності.
Король також звернувся до бельгійців із проханням вірити в Європу, незважаючи на економічну кризу, і закликав керівництво ЄС вживати додаткових заходів для створення робочих місць.
3 липня Альберт II оголосив про своє рішення зректися престолу на користь свого сина - 53-річного наслідного принца Філіпа.
Як пояснив 79-річний монарх, його син "прекрасно підготовлений", щоб виконувати обов'язки короля, а його власне здоров'я не дозволяє йому залишатися на престолі.
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