Новий король Бельгії вступив на престол

Новий король бельгійців Філіп склав конституційну присягу як глава держави і головнокомандувач збройними силами королівства.

Як передає РІА «Новости», приблизно за годину до цього король-батько Альберт Другий зрікся престолу на користь старшого сина.

"Присягаюся дотримуватися конституції і законів бельгійського народу, зберігати національну незалежність і територіальну цілісність", - сказав принц Філіп, який після цього став сьомим за рахунком бельгійським монархом.

На церемонії складання присяги, яка проходила в залі Палати представників, окрім членів королівської родини, були присутні 218 бельгійських офіційних осіб, а також численні почесні гості, включаючи керівників інститутів влади Євросоюзу.

Альберт Другий 3 липня оголосив у телезверненні до нації про рішення зректися престолу на користь свого сина - 53-річного наслідного принца Філіпа. Причиною цього рішення 79-річний монарх назвав стан свого здоров'я.

Після зречення Альберт Другий зберіг королівський титул, так само, як і його дружина. Уряд Бельгії ухвалив, що щорічна дотація для короля Альберта Другого, становитиме 923 тисячі євро. З цієї суми йому належить ще сплачувати податки у розмірі 200 тисяч євро. Приблизно дві третини дотації використовуються для оплати послуг персоналу, частина коштів йде також на утримання королівського палацу і садиби.

Раніше рада міністрів призначила щорічну дотацію майбутньому королеві бельгійців Філіпу в сумі 11,5 мільйона євро, індексованих щороку, з яких він повертатиме державі близько 7%.