Американський сенатор закликав Обаму «поводитися з Росією жорсткіше»

«Прийшов час поводитися більш жорстко з Росією. Для США настав час висловити свою думку у зв'язку з порушенням прав людини, вироками, а також діяльністю цього автократа, полковника КДБ, який продовжує пригнічувати народ Росії», - заявив Маккейн в інтерв'ю телеканалу CNN.

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На думку сенатора, подібне посилення підходу до Росії має включати в себе розширення «списку Магнітського», - зазначає Росбалт.

Ситуація з колишнім співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом, який, як вважають, знаходиться в транзитній зоні аеропорту «Шереметьєво» у Москві, також повинна вплинути на відносини з РФ. «Зараз же ми ніяк не реагуємо», - резюмував Маккейн.

Раніше МЗС Росії заявляв, що заходи, подібні до «списку Магнітського», з боку США будуть отримувати «жорстку відповідь». Представник зовнішньополітичного відомства Олександр Лукашевич зазначав, що «війна чорних списків - завідомо тупиковий шлях» у відносинах.