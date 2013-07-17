Путін вважає, що дружба з Америкою важливіша за Сноудена

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи ситуацію з колишнім агентом американським спецслужб Едвардом Сноуденом, заявив, що міждержавні відносини важливіші, ніж чвари спецслужб, а будь-яка діяльність, пов'язана з нанесенням шкоди РФ і США, для Кремля неприйнятна, повідомляє РІА Новости.

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"Не буду давати подробиць і деталей. Ми попередили пана Сноудена, що будь-яка його діяльність, пов'язана з нанесенням шкоди російсько-американським відносинам, для нас неприйнятна", - сказав Путін журналістам в аеропорту Чити перед вильотом до Москви.

"Ми не можемо і не будемо вести себе як інші країни. У Росії незалежна зовнішня політика і ми будемо її здійснювати. Сподіваюся, наші партнери це розуміють, і поставляться до цього спокійно, з розумінням. Міждержавні відносини, на мій погляд, набагато важливіші, ніж чвари навколо діяльності спецслужб", - сказав глава Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Путін заявив, що екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден фактично заблокований в російському аеропорту через діяльність США, що не дозволяє йому куди-небудь полетіти. Сам Сноуден попросив у РФ тимчасового прихистку, поки він не зможе отримати можливість полетіти до Латинської Америки.