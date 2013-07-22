В Естонії не оцінили ініціативу Латвії щодо створення балтійської армії
Міністр оборони Естонії Урмас Рейнсалу дуже скептично оцінив ідею створення об'єднаних збройних сил країн Балтії.
Ідею об'єднати армії балтійських країн, що не сподобалась естонському міністру, днями висловив президент Латвії Андріс Берзиньш.
«Що стосується утворення єдиної армії, то це я реалістичним не вважаю, тому що у кожної держави свої сили оборони, кожна держава розвиває їх сама, і ця самостійність не перешкоджає втіленню в життя оборонних планів НАТО», - заявив міністр, додавши, що владі Латвії та Литви необхідно збільшити витрати на оборону, передає Лента.ру повідомлення ERR.
«Якщо подивитися на Росію, то вона за останні чотири роки подвоїла озброєння, і постійні розвідувальні польоти поблизу повітряного простору НАТО, і останнє порушення повітряного кордону Естонії - все говорить про те, що оборону потрібно розвивати», - резюмував Рейнсалу.
Пропозицію про створення єдиних збройних сил Латвії, Литви та Естонії Берзиньш висловив 20 липня в інтерв'ю агентству BNS. Він підкреслив, що кожній країні окремо немає сенсу вкладати великі гроші в оборону. Набагато ефективнішою, за словами латвійського лідера, була б консолідація збройних сил.
Згідно з доповіддю про обороноздатність прибалтійських держав, яка була представлена минулої осені, Латвія має найменше можливостей для протистояння зовнішнім загрозам. Найбоєздатныша армія - в Естонії.