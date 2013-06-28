Саміт лідерів країн ЄС схвалив приєднання Латвії до зони євро

Учасники саміту відзначили, що Латвія досягла достатньо стабільної економічної, фіскальної та фінансової ситуації, виконавши Маастрихтські критерії, необхідні для запровадження євро у країні, повідомляє радіо «Свобода».

Остаточне рішення щодо приєднання Латвії до єврозони з 1 січня 2014 року мають ухвалити 9 липня під час зустрічі міністрів фінансів країн-членів Євросоюзу.

Раніше запровадження євро в Латвії вже схвалили Єврокомісія та Європейський центральний банк.

Між тим, у самій Латвії перехід на євро, за даними опитувань, підтримують лише близько 38% жителів країни, повідомляє радіо «Свобода».