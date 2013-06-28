Саміт лідерів країн ЄС схвалив приєднання Латвії до зони євро
17:54, 28 червня 2013Світ
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Глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу схвалили сьогодні на саміті у Брюсселі приєднання Латвії до зони євро.
Остаточне рішення буде 9 липня
Учасники саміту відзначили, що Латвія досягла достатньо стабільної економічної, фіскальної та фінансової ситуації, виконавши Маастрихтські критерії, необхідні для запровадження євро у країні, повідомляє радіо «Свобода».
Остаточне рішення щодо приєднання Латвії до єврозони з 1 січня 2014 року мають ухвалити 9 липня під час зустрічі міністрів фінансів країн-членів Євросоюзу.
Раніше запровадження євро в Латвії вже схвалили Єврокомісія та Європейський центральний банк.
Між тим, у самій Латвії перехід на євро, за даними опитувань, підтримують лише близько 38% жителів країни, повідомляє радіо «Свобода».
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