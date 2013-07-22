Президент Туркменістану нагородив уряд 10-денною відпусткою

Таке рішення, як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ, було прийнято президентом Гурбангули Бердимухамедовим.

"Я дозволяю керівникам всіх міністерств і галузевих відомств країни, а також всім присутнім тут керівникам взяти відпустку з 21 по 31 липня", - заявив Бердимухамедов, пояснюючи це рішення хорошими показниками соціально-економічного розвитку країни за шість місяців року.

Рішення глави держави стосується не тільки членів уряду, але всього керівного складу країни, який був присутній на засіданні уряду - починаючи від віце-прем'єрів і закінчуючи ректорами вузів і редакторами газет і журналів.

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Глава держави вказав також, де можуть відпочити туркменські керівники. "При бажанні можна відпочити в Аваза (узбережжя Каспію)," Арчмані "," Йили суве "," Моллакара "(бальнеологічні курорти) або ж інших здравницях країни", - сказав президент на засіданні уряду.

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За ​​даними ЗМІ, сам глава держави відбув у короткострокову відпустку в Балканський велаят. Це область на туркменському узбережжі Каспію, де з 2007 року створюється національна туристична зона Аваза - курорт світового рівня.

Традиція надавати корпусу керівників країни тижневу або ж десятиденну відпустку після жнив була закладена в епоху правління першого президента Туркменії Сапармурата Ніязова.

У Туркменістані не прийнято, щоб чиновники проводили відпустку на закордонних курортах. Туркменські керівники, як правило, відпочивають удома. Найпопулярнішим місцем відпочинку в країні вважається узбережжя Каспійського моря.