Янукович поставив хрест на літніх відпустках Азарова і кількох міністрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ.

“Я звертаюсь до всього економічного блоку, до першого віце-прем’єр-міністра: 800 проектів, які ви обіцяли до кінця першого півріччя, я хотів би бачити, як вони почнуть працювати”, - сказав Янукович.

Він розкритикував те, що сьогодні в Мін’юсті проходять реєстрацію лише 60 з 800 обіцяних інвестпроектів.

“Якщо їх сьогодні 60, коли ви 800 збираєтесь зробити... У відпустку ніхто не піде, поки не буда запущена ця система. Домовилися. Микола Янович (Азаров - УНІАН), і ви разом з ними. Так”, - сказав Президент.

Він додав, що міністри мають небагато часу, аби завершити розробку проектів.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня у Сумах Янукович заявив, що цього року у регіонах почнеться реалізація близько 800 інвестиційних проектів.

“Вже у другому півріччі поступово запускаємо по всій країні біля 800 проектів інвестиційних, які будуть фінансуватися на рівні 50 млрд грн. Це початок тільки, цей рік, що переходить у 2014. І якщо вдасться підвищувати економіку, ми ще будемо збільшувати кількість цих інвест-проектів, що підуть на розвиток наших територій”, - сказав Президент.