ЄС визнав військове крило "Хезболлах" терористичною організацією - агентство

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на дипломатичне джерело в Брюсселі.

"Кетрін Ештон запропонувала включити до списку терористичних організацій військове крило "Хезболлах", зберігши при цьому "вікно" для переговорів з політичних крилом угруповання", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше джерело в ЄС повідомляло РІА Новости, що проти цього рішення виступали Ірландія та Мальта, а для його прийняття потрібна одностайність членів ЄС. За інформацією брюссельської інтернет-газети EUobserver, країни-"скептики" побоювалися, що це рішення може дестабілізувати Ліван, де "Хезболлах" є великою партією в парламенті.

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Необхідність радикального кроку з боку ЄС, крім Лондона, активно підтримували Німеччина, Франція і Нідерланди.

У березні голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу заявив, що ЄС може розглянути питання про включення "Хезболлах" в список терористичних організацій за результатами розслідування теракту в болгарському Бургасі, яке до цих пір не завершене. При цьому для прийняття відповідного рішення потрібна одностайність членів ЄС.

Болгарська влада раніше оголосила, що двоє підозрюваних у причетності до підриву туристичного автобуса в аеропорті Бургаса в липні 2012 року (тоді загинули зокрема п'ятеро ізраїльтян) є членами "Хезболлах". Заступник генерального секретаря "Хезболлах" Наїм Кассем заявив, що угруповання непричетне до теракту в Бургасі, а "необґрунтовані звинувачення" є частиною ініційованої Ізраїлем "міжнародної кампанії" проти "Хезболлах".

Довідка. У сучасному Лівані "Хезболлах" діє як політична організація. Її цивільне відгалуження має свої шпиталі, дитячі будинки, сиротинці, телевізійну станцію "Аль-Манар", радіостанцію "Аль-Нур" і друковані видання.

Вона користується значним впливом в шиїтських районах країни, з 1992 року бере участь у парламентських виборах. Спільний список від "Хезболлах" та іншої шиїтської партії "Амаль" отримав в 2005 році на виборах до ліванського парламенту всі 23 місця від долини Бекаа та Південного Лівану.

У США, Нідерландах, Канаді, Ізраїлі, Австралії та Єгипті "Хезболлах" визнана терористичною організацією.