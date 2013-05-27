ЗМІ: Вночі Ізраїль зазнав ракетного удару з території Лівану

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомляє ліванське інформаційне агентство "Аль-Ватанія".

За його даними, залп було проведено сьогодні вночі недалеко від міста Марджаюн, за 6 км. від лівано-ізраїльського кордону. Відомостей про потерпілих або будь-які збитки поки що немає. Куди саме влучила ракета, також поки що не повідомляється.

"Було чути вибух. Солдати зараз прочісують місцевість. Причина вибуху з'ясовується", - цитує представника ізраїльської армії агентство Рейтер. Інше джерело в ізраїльських армійських структурах припустило, що снаряд було випущено з міномета.

Ліванські військові і миротворці ООН вже прибули в район Марджаюна для розслідування інциденту.

Як повідомлялося раніше, вчора вранці дві ракети "Град" було випущено по південному Бейруту. Ракети розірвалися в шиїтсько-християнському кварталі Шиях на південній околиці ліванської столиці поряд з церквою Святого Михайла. Постраждало п'ятеро осіб, зокрема троє сирійців, які працюють у Лівані. Квартал Шиях вважається оплотом прихильників шиїтського угруповання "Хезболлах", лідер якого Хасан Насрулла оголосив 25 травня війну непримиренним ісламістам (такфиристам), пов'язаним з "Аль-Каїдою", які, за його словами, "загрожують Лівану і всім його громадам".

Минулого тижня Ізраїль помітно активізував розвідувальні польоти своєї авіації над кордоном з Ліваном, що багато місцевих ЗМІ пов'язують з погрозами шиїтського угруповання "Хезболлах" почати військові акції проти Ізраїлю на Голанських висотах у відповідь на ракетні удари по ряду сирійських об'єктів у околицях Дамаска.