На площі Тахрір у Каїрі почалася стрілянина, одна людина загинула (відео)

Внаслідок сутички загинула одна людина ще 16 осіб отримали поранення, повідомляє РІА Новости з посиланням на новинний інтернет-портал Youm7.

У понеділок ввечері в районі площі Тахрір, де традиційно збираються противники поваленого президента Мухаммеда Мурсі і ісламістиів з руху "Брати-мусульмани", сталася перестрілка. Загинув один молодий чоловік у віці 21 року. Він отримав смертельне вогнепальне поранення в груди.

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Двоє постраждалих з вогнепальними пораненнями госпіталізовані до найближчої лікарні. Ще 11 людей отримали поранення від картечі.

За деякими даними, напад на демонстрантів Тахрір могли організувати прихильники Мурсі з площі Ан-Нахда, розташованої перед Каїрським університетом. Відразу після нападу і перестрілки на Тахрірі багато нападників рушили у бік площі Ан-Нахда, щоб сховатися там серед демонстрантів від переслідування поліції.