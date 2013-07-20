У зіткненнях прихильників і противників Мурсі загинуло ще 4 людини

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал ''Аль-Джазіра'', усі загиблі - жінки з числа прихильників Мурсі. Одержані ними поранення - вогнестрільні.

Зіткнення відбуваються і в північній столиці Єгипту - Александрії.

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У Каїрі прихильники Мурсі планують масову ходу у бік міжнародного аеропорту, де введено підвищені заходи безпеки. Під'їзди до аеропорту контролюють частини єгипетської армії.

Чергові акції стартували в Єгипті після п'ятничної молитви. Свої маніфестації проводять як прихильники Мурсі з руху "Брати-мусульмани", так їх опоненти.

Головним місцем збору прихильників Мурсі залишається площа Рабіа аль-Адавія.

Ліберальні політичні сили і ті, хто просто підтримує рішення військових про повалення Мурсі, за традицією зібралися на площі Тахрір.