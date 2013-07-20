У зіткненнях прихильників і противників Мурсі загинуло ще 4 людини
Чотири людини загинули і десятки отримали поранення у зіткненнях між прихильниками і супротивниками поваленого Президента Єгипту Мухаммеда Мурсі у місті Мансура.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал ''Аль-Джазіра'', усі загиблі - жінки з числа прихильників Мурсі. Одержані ними поранення - вогнестрільні.
Зіткнення відбуваються і в північній столиці Єгипту - Александрії.
На тему: У Каїрі спалахнули нові зіткнення
У Каїрі прихильники Мурсі планують масову ходу у бік міжнародного аеропорту, де введено підвищені заходи безпеки. Під'їзди до аеропорту контролюють частини єгипетської армії.
Чергові акції стартували в Єгипті після п'ятничної молитви. Свої маніфестації проводять як прихильники Мурсі з руху "Брати-мусульмани", так їх опоненти.
Головним місцем збору прихильників Мурсі залишається площа Рабіа аль-Адавія.
Ліберальні політичні сили і ті, хто просто підтримує рішення військових про повалення Мурсі, за традицією зібралися на площі Тахрір.