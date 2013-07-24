Guardian: Сноуден не даремно боїться польотів

Викривач ЦРУ Едвард Сноуден не даремно боїться польотів, пише The Guardian. Незважаючи на те, що він є біженцем, а не шпигуном, є значна ймовірність, що США змусять Європу посадити літак з викривачем ЦРУ на борту в порушення міжнародного закону, говориться в статті.

Газета зазначає, що на цей час три латиноамериканські країни запропонували Сноудену притулок, але політ туди має на увазі «небезпечні» години в повітрі. Міжнародне законодавство встановлює свободу пересування в міжнародному повітряному просторі, але США, очевидно, вважають ці закони обов'язковими для всіх, крім себе (і Ізраїлю), стверджує видання.

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У якості одного з прикладів газета наводить історію з загарбниками судна Achille Lauro, коли Єгипет уклав з ними угоду і відправив їх комерційним рейсом до Тунісу, а американські F-14 перехопили лайнер в міжнародному авіапросторі і змусили борт приземлитися в Італії.

Безсумнівно, саме тому Сноуден скасував свій політ на Кубу кілька тижнів тому: він боявся опинитися у Флориді, пише газета. Видання підсумовує, що оскільки програміст не є ні зрадником, ні шпигуном, будь-яка європейська країна, яка здасть його Штатам, порушить положення європейської конвенції про права людини.

У свою чергу, The Washington Times у статті під заголовком «Посольський скандал: Здайте Сноудена» коментує новину про те, що посол США в Москві Майкл Макфол зажадав від Росії передати Сноудена Вашингтону. Як нагадує видання, у вівторок виповнився місяць відтоді, як Сноуден почав ховатися в аеропорту Шереметьєво. Крім того, вже більше двох місяців викривач спецслужб знаходиться в бігах, додає видання.

Газета.ру