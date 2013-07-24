У Болгарії демонстранти на сім годин заблокували депутатів

У Болгарії тривають антиурядові протести. У вівторок демонстранти більш як на сім годин заблокували в приміщенні парламенту в Софії понад сто депутатів, міністрів і журналістів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Спроба поліції евакуювати законодавців на автобусі не вдалася, оскільки протестувальники заблокували транспортний засіб, вигукуючи «Мафія!» і «Відставка!».

Під час заворушень поранення отримали щонайменше сім демонстрантів і двоє поліцейських.

Президент Болгарії Росен Плевнелієв виступив із заявою, в якій закликав, щоб протести були «мирними і цивілізованими».

Антиурядові протести в Болгарії, яка є найбіднішою країною Євросоюзу, тривають уже 40 днів. Демонстранти вимагають радикального викорінення корупції і подолання бідності.