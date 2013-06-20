У Болгарії шість днів тривають антиурядові акції

Майже 10 тисяч людей зібралися в центрі Софії для проведення акції протесту проти політики уряду Болгарії.

Мітингувальники пройшли до будівлі Народного зібрання, скандуючи антиурядові гасла і закликаючи кабінет міністрів скласти повноваження. Рух транспорту на центральних вулицях болгарської столиці було перекрито. Мітинг проходив мирно. У Болгарії шість днів поспіль тривають багатотисячні антиурядові акції. Спровокувало народне невдоволення призначення 14 червня головою державної служби національної безпеки Деляна Пеєвські, повідомляє ІТАР-ТАРС. Депутати Народних зборів проголосували в середу за скасування рішення про призначення. Незважаючи на це, протести в найбільших містах країни тривають.

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