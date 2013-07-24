879 дітей отруїлися таблетками в Індії
08:19, 24 липня 2013Світ
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Медикаменти були видані в рамках державної програми.
Діти отруїлися таблетками
В індійському штаті Хар'яна 879 школярів отруїлися таблетками з фолієвою кислотою, які їм видали в рамках держпрограми з боротьби з анемією. Про це повідомляє Zee News.
За даними Newstrack India, найбільше постраждалих - у місті Гургаон, другому за величиною в штаті, - там отруїлися 146 дітей.
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Як зазначає Газета.ру, всього за програмою таблетки отримали 1600 школярів. Більше половини дітей після прийому поскаржилися на блювоту і проблеми зі шлунком. Усім їм була надана допомога. На щастя, госпіталізація не знадобилася нікому. Причини інциденту поки не встановлені.
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