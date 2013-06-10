Індія хоче створити «дуже розумних» бойових роботів

Організація оборонних досліджень і розробок Індії (DRDO) має намір створити бойових роботів з високим рівнем штучного інтелекту.

Їх планується задіювати в операціях у неспокійних районах, наприклад, на лінії контролю, розділяє армії Індії і Пакистану у спірному штаті Джамму і Кашмір, повідомляє агентство PTI з посиланням на DRDO.

Передбачається, що роботи повинні уміти розрізняти "своїх" і "чужих", відзначає РІА Новости.

"Ми маємо намір працювати над створенням солдатів-роботів... Це нова програма, і низка лабораторій вже ведуть великомасштабні роботи у сфері робототехніки", - заявив глава DRDO Айнаш Чандер.

Чандер є головним розробником програм ракет великої дальності, включаючи балістичну ракету "Агні".

На його думку, "майбутнє за війною на суші і в повітрі без участі людей".

Спершу солдати-роботи лише допомагатимуть військовослужбовцям, проте потім їх функції будуть розширені, відзначив Чандер.

Для виробництва подібних роботів індійським фахівцям потрібно розробити "відповідні матеріали, когнітивні технології і способи їх взаємодії з людиною", сказав Чандер.