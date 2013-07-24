ЗМІ: ЦРУ може залишити свої бази в Афганістані навіть після виведення військ

Про це повідомляє в ніч на середу газета Washington Post з посиланням на інформовані джерела, передає РІА Новости.

Передбачається, що число баз ЦРУ в цій країні скоротиться з 12 до шести протягом наступних двох років, уточнює видання.

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Скорочення фізичної присутності ЦРУ в Афганістані обумовлено тим, що загроза з боку терористичної організації "Аль-Каїда", за представниками якою полювали американці в цій країні, значно скоротилася. Тепер "Аль-Каїда" діє переважно з Пакистану, і її керівна верхівка сильно скоротилася числом завдяки 12-річним зусиллям США.

Офіційні особи США, з якими поспілкувалися представники газети, підкреслили, що ЦРУ збереже "істотну" присутність в країні навіть після 2014 року, коли з країни планується вивести американські війська.

Крім того, ЦРУ кардинальним чином змінило за останнє десятиліття свою стратегію і тепер значною мірою покладається не на агентуру, а на флот безпілотних ударних літальних апаратів, які контролюють небо над Афганістаном і Пакистаном і знищують ймовірних терористів.