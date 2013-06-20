Пентагон залишить в Афганістані близько 20% військової техніки

На сьогодні разом із персоналом в Афганістані розміщено техніки на суму 25 млрд доларів, повідомляє видання The Washington Post.

Проаналізувавши "потреби-витрати", американські військовослужбовці вирішили відвантажувати не більш як 76% техніки. За їхніми оцінками, транспортування техніки коштуватиме від 2 до 3 млрд доларів. Ремонт бойових машин, які перевезуть до США, коштуватиме від 8 до 9 млрд доларів.

«Ми продовжуємо працювати в умовах затримок. Стикатися із корупцією, податками, тарифами. Але наше обладнання доходить», - цитує видання слова генерала Штейна, відповідального за повернення американської техніки з Афганістану.

Американські військові в цій країні вже знищили техніки більше ніж на 170 млн фунтів стерлінгів, пише газета.

Технікою, що привертає найбільше уваги, є захищені від дорожніх мін машини (Resistant Ambush Protected vehicles). В Афганістані військові визначили як зайві близько 2 тис. таких машин із близько 11 тис.

Як повідомляв УНІАН, НАТО розпочало операцію в Афганістані в 2001 році.

Американські військові повинні залишити Афганістан у 2014 році. Станом на лютий цього року із колишніх 150 баз залишились лише 50.

18 червня Командування Міжнародних сил зі сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) повністю передало афганським силам безпеки контроль над ситуацією у країні.