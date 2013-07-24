Російським військовим заборонили відпочивати в 7 з 15 колишніх республік СРСР

У Міноборони РФ підготовлений список країн, куди його співробітники можуть виїжджати, передає АПА з посиланням на джерело у ЗС Росії.

Російська держава заборонила своїм військовослужбовцям проводити відпустку в Єгипті та Ізраїлі. Таке рішення пов'язане з військово-політичною ситуацією в цих країнах.

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Згідно з наказом, підписаним начальником генштабу ЗС Росії Валерієм Герасимовим, підготували список країн, куди можуть виїжджати військові та цивільні співробітники Міноборони Росії, що володіють секретною та надсекретною інформацією. У цей список включили 30 країн. Серед них: Абхазія, Азербайджан, Андорра, Австрія, Вірменія, Болгарія, Білорусія, Бельгія, В'єтнам, Угорщина, Греція, Данія, Домінікана, Індія, Індонезія, Йордан, Італія, Мальта, Марокко, Молдова, Словенія, Словаччина, Польща, Україна, Норвегія, Оман, ОАЕ, Куба, Кіпр, Казахстан, Таїланд, Туреччина, Туніс, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Чехія й Швейцарія.

У список заборонених для поїздок країн разом з Єгиптом та Ізраїлем також входять Таджикистан, Киргизстан, Туркменістан, Естонія, Литва, Латвія і Грузія (крім Абхазії та Південної Осетії).