Росія вивела всіх військових із Сирії

Про рішення Міноборони РФ вивести всіх військових з Сирії повідомляє газета «Ведомости» з посиланням на своє джерело у відомстві.

Рішення вивести весь військовий персонал із Сирії, пише видання, було прийняте для того, щоб уникнути будь-яких інцидентів за участю російських військовослужбовців, які могли б викликати несприятливий політичний резонанс.

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В даний час з Тартусу вивели не тільки військовослужбовців, але й цивільних службовців з РФ.

Як заявляли в МЗС РФ, пункт у Тартусі не є стратегічним для російського оперативного з'єднання ВМФ в Середземному морі, бо російські кораблі можуть поповнювати припаси в кіпрському порту Лімассол.