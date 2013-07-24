Deutsche Telekom передавав ФБР США дані ще до терактів 11 вересня - ЗМІ

Про це повідомляє РІА "Новости".

Згідно з документами, що опинилися в розпорядженні видання, відповідний договір був укладений між Deutsche Telekom і ФБР ще в 2000 році, коли німецький телекомунікаційний оператор придбав американську телефонну компанію Voice-Stream Wireless, яка пізніше під назвою T-Mobile USA стала підрозділом Deutsche Telekom в Сполучених Штатах .

За цим договором німецька компанія в цілях боротьби з тероризмом брала на себе зобов'язання надавати на вимогу спецслужб США особисті дані і записи телефонних переговорів користувачів.

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Як, у свою чергу, заявили представники Deutsche Telekom, договір стосувався тільки T-Mobile USA і тільки американських користувачів і був обов'язковою умовою для іноземних компаній, що бажають інвестувати в телекомунікаційну галузь США.

Головною метою цього договору, за їх словами, було забезпечення дотримання T-Mobile USA американського законодавства і невтручання в його роботу іноземної материнської компанії.

На тему: Німецькі спецслужби зізналися у використанні шпигунських програм США

Раніше глави німецьких Федеральної розвідувальної служби і Федеральної служби захисту конституції визнали, що їх відомства "тестували" американські шпигунські програми.

Наприкінці минулого тижня німецький журнал Spiegel повідомив, що BND і BfV мають у своєму розпорядженні програмне забезпечення для електронної розвідки під назвою XKeyScore, ключовим завданням якого є "розширення можливостей для підтримки Агентства національної безпеки США в рамках спільної боротьби з тероризмом".

Глави німецьких спецслужб відреагували на публікацію, підтвердивши, що їх відомства отримували програму XKeyscore, тестували і застосовували її в ряді випадків. При цьому вони спростували повідомлення про те, що співпраця з АНБ носила масштабний характер.