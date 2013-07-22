Німецькі спецслужби зізналися у використанні шпигунських програм США

Глави німецьких спецслужб: Федеральної розвідувальної служби (BND) і Федеральної служби захисту конституції (BfV) визнали, що їх відомства "тестували" американські шпигунські програми, повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Наприкінці минулого тижня журнал Spiegel повідомив, що BND і BfV мають у своєму розпорядженні програмне забезпечення для електронної розвідки під назвою XKeyScore, ключовим завданням якого є "розширення можливостей для підтримки Агентства національної безпеки (АНБ) США в рамках спільної боротьби з тероризмом", - відзначає РІА Новости.

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Глави німецьких спецслужб негайно відреагували на публікацію, підтвердивши, що їх відомства отримували програму XKeyscore від АНБ, тестували і застосовували її в деяких випадках. При цьому вони спростували повідомлення про те, що співпраця з АНБ носила масштабний характер. Глава BfV Ганс-Георг Масен запевнив, що його підлеглі у співпраці з АНБ "не виходять за рамки своїх законних повноважень". У свою чергу, глава BND Герхард Шиндлер заявив, що за минулий рік було всього два випадки передачі АНБ персональної інформації про інтернет-активність німецьких громадян.

Програма XKeyscore призначена не для збору даних про комунікації інтернет-користувачів, а для компактної систематизації вже наявної інформації, зазначає видання. Вона робить це таким чином, що агентам спецслужб легше дізнатися, які пошукові запити застосовував той чи інший користувач.