Болгарські депутати вирішили на час протестів утриматися від роботи
Після вчорашнього блокування протестуючими будівлі парламенту, болгарські депутати не вийшли сьогодні на роботу.
Про рішення болгарських парламентаріїв не виходити на роботу на час протестів, пише Лента.ру з посиланням на болгарське інформагентство Novinite.
Спікер парламенту Михайло Міков закликав депутатів утриматися від роботи, поки не вляжеться народне невдоволення.
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Президент Болгарії Росен Плевнелієв, у свою чергу, звернувся до протестувальників і поліції з проханням зберігати спокій, вести себе мирно і цивілізовано. За його словами, в акції протесту напередодні, яка пройшла біля будівлі парламенту, брали участь провокатори.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 липня, учасники акцій протесту в Софії заблокували в будівлі парламенту близько 100 депутатів, журналістів і трьох міністрів. Звільнили їх тільки вранці підрозділи поліції.