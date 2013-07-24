Болгарські депутати вирішили на час протестів утриматися від роботи

Про рішення болгарських парламентаріїв не виходити на роботу на час протестів, пише Лента.ру з посиланням на болгарське інформагентство Novinite.

Спікер парламенту Михайло Міков закликав депутатів утриматися від роботи, поки не вляжеться народне невдоволення.

На тему: У Болгарії поліція звільнила сотню заблокованих депутатів і міністрів

Президент Болгарії Росен Плевнелієв, у свою чергу, звернувся до протестувальників і поліції з проханням зберігати спокій, вести себе мирно і цивілізовано. За його словами, в акції протесту напередодні, яка пройшла біля будівлі парламенту, брали участь провокатори.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 липня, учасники акцій протесту в Софії заблокували в будівлі парламенту близько 100 депутатів, журналістів і трьох міністрів. Звільнили їх тільки вранці підрозділи поліції.