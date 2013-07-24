У Болгарії поліція звільнила сотню заблокованих депутатів і міністрів

11:43, 24 липня 2013
Світ
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Поліція вивела із будівлі болгарського парламенту понад сто людей, зокрема міністрів, депутатів і журналістів, яких упродовж восьми годин там блокували протестувальники.

За допомогою щитів, поліція проклала собі шлях крізь юрбу демонстрантів. Аби демонтувати барикади, використали важку техніку.

Попередня спроба служб безпеки вивести депутатів з будівлі парламенту закінчилася сутичками, в результаті яких у вівторок ввечері кілька протестувальників і поліцейських були поранені.

Протягом кількох місяців в Болгарії триває політична нестабільність. П'ять тижнів поспіль там тривають масові протести проти коаліційного уряду, на вулиці Софії та інших міст виходять тисячі людей.

Напруга навпроти будівлі парламенту зросла у вівторок, по тому, як міністри обговорили бюджетні зміни.

Натовп оточив будівлю, вигукуючи "Мафія!" і "У відставку!". Перша спроба поліції звільнити заблокованих в будівлі людей, вивізши їх на автобусі під посиленою охороною, була невдалою: протестувальникам вдалося не пропустити автобус.

За повідомленнями, кілька протестувальників і принаймні один поліцейський, були поранені.

Політична нестабільність у Болгарії - найбіднішій країні ЄС - триває вже кілька місяців. Чинний уряд прийшов до влади після позачергових виборів у травні.

Протягом п'яти тижнів на вулицях міст проходять масові протести проти коаліційного уряду.

Демонстрації спалахнули зокрема після суперечливого призначення на посаду голови Агентства національної безпеки медіамагната Деляна Пеєвські.

BBC Україна

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