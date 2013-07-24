Росія хоче знати, що від Молдови вимагає Європа

Росія хоче знати, як на російсько-молдавські відносини вплине підписання Угоди про асоціацію між Молдовою і Євросоюзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на спільній з міністром закордонних справ Молдови Наталією Герман прес-конференції в Москві.

«Важливо розуміти, які наслідки, як ті чи інші нормативні дії, що регулюють економіку та інші сфери діяльності Молдавської держави, позначаться на наших відносинах», - сказав Лавров.

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Він запевнив, що Росія поважає вибір будь-якої держави, зокрема Молдови.

Лавров заявив, що Росія зацікавлена у проведенні двосторонніх консультацій, щоб з'ясувати, які зобов'язання будуть покладені на Молдову у разі підписання Угоди про асоціацію. Зокрема, російську сторону цікавить, як вони позначаться на практичній торговельно-економічній взаємодії між країнами, а також на виконанні угоди про зону вільній торгівлі в рамках СНД.

Окрім цього, за словами керівника МЗС РФ, російську сторону цікавить, як це позначиться на енергетичній взаємодії, оскільки мова піде про ухвалення Молдовою норм Енергетичних пакетів ЄС.

У свою чергу Герман підкреслила, що у листопаді у Вільнюсі на саміті «Східного партнерства» Молдова планує парафувати Угоду про асоціацію з ЄС, яка включає положення про створення всеосяжної зони вільної торгівлі.

За її словами, підписання цього документа стане результатом роботи з ЄС за останні три роки.

Герман підкреслила, що процес європейської інтеграції є найбільш оптимальним прикладом розвитку і модернізації Молдови.

«Нам здається, що європейська інтеграція принесе Молдові всі ті необхідні зміни у політичній, економічній, соціальній та інших сферах, які перетворять Молдову на сучасну європейську державу і поліпшать якість життя її громадян», - сказала вона і додала, що до процесу євроінтеграції залучені громадяни, які проживають у Придністров'ї.