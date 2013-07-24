Росія дозволила Сноудену вийти із Шереметьєво

Федеральна міграційна служба РФ видала екс-співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену довідку про розгляд прохання про надання притулку, яка дозволяє йому покинути транзитну зону аеропорту "Шереметьєво" з дозволу прикордонної служби, повідомив РІА Новости джерело в правоохоронних органах.

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"Відповідна довідка видана Сноудену на день подання ним прохання про притулок. Цей документ дозволяє йому покинути транзитну зону "Шереметьєво", якщо не буде заперечень у прикордонслужби", - сказав співрозмовник агентства. Сноуден подав прохання 16 липня.

У прес-службі ФМС як і раніше утримуються від коментарів.

За законом, ФМС повинна прийняти рішення про надання тимчасового притулку не пізніше, ніж через три місяці.