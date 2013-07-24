Королева Великої Британії познайомилася з новонародженим правнуком

Про це повідомляє РІА «Новости».

22 липня у принца Уїльяма і його дружини Кейт народився син - майбутній спадкоємець престолу. Єлизавета II раніше заявила, що неймовірно рада народженню правнука. Вона на темно-зеленому автомобілі Bentley приїхала до Кенсінгтонського палацу з Букінгемського, де проводить останні дні перед літньою відпусткою.

На тему: Світу показали нового британського принца (фото, відео)

Можливо, під час візиту королеви Уїльям і Кейт повідомили їй ім'я свого сина. Після того, як було оголошено про стать дитини, головною інтригою стало її ім'я. Букмекери давно приймають ставки на різні варіанти, фаворитами серед яких є Джордж, Чарльз, Філіп і Джеймс.

Першою про ім'я спадкоємця за протоколом повинна дізнатися королева. Представники двору підкреслюють, що ця традиція - данина пошани, і молоді батьки не повинні просити Єлизавету дозволити їм назвати дитину саме так.

Рішення, як назвати спадкоємця - дуже відповідальне, кожне з імен несе історичне навантаження, так що Уїльяму і Кейт доведеться поламати голову і вибрати те, яке не нестиме негативних асоціацій і узгоджуватиметься з британською королівською традицією.

Коли саме ім'я буде оголошено, невідомо, принц Уїльям залишався "безіменним" тиждень після народження, зате принц Гарі одержав ім'я вже до моменту виписки принцеси Діани з лікарні.

Дитина Уїльяма і Кейт посіла третє місце в черзі на британський престол - після діда - принца Чарльза, і батька - принца Уїльяма.

Принц Кембриджський став першим внуком принца Чарльза і третім правнуком королеви Єлизавети Другої. До речі, на підході і четвертий правнук (можливо, це буде правнучка): недавно було оголошено про вагітність внучки королеви Зари Філіпс.

Охрещено новонародженого буде або в кінці нинішнього року, або на початку 2014 року. Приватна церемонія пройде в Букінгемському палаці у вузькому сімейному колі, але офіційні фотографії будуть надані пресі.

Через деякий час після народження первістка герцога і герцогині Кембриджської з'явиться офіційний портрет всіх трьох.

Водночас представники палацу попереджають журналістів, щоб ті не розраховували на те, що в найближчий рік вони часто бачитимуть немовля. За їхніми словами, Кейт і Уїльям дуже трепетно ставляться до свого приватного життя і, напевно, всіляко оберігатимуть дитину від сторонніх очей. У перше в своєму житті турне майбутній спадкоємець вирушить приблизно через рік: як очікується, сім'я відвідає Австралію.