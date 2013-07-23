Світу показали нового британського принца (фото, відео)
21:37, 23 липня 2013Світ
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Герцог і герцогиня Кембриджські перед від'їздом з лікарні святої Марії в Лондоні вийшли до фотографів і операторів, щоб показати світу свого новонародженого сина, майбутнього спадкоємця престолу,
Кейт Міддлтон, принц Вільям і дитина / Фото: Твіттер @OnTheRedCarpet
Проте ім'я принца Кембриджського не буде названо сьогодні, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал Sky News.
Принц Кембриджський народився напередодні, його вага становить 3,8 кілограма. Дитина, ім'я якій дадуть пізніше, посіла третє місце в черзі на британський престол - після діда, принца Чарльза, і батька, принца Вільяма.
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